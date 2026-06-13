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Yunanistan'da potanın şampiyonu Olympiacos oldu

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde şampiyonluğu ezeli rakibi Olympiacos'a kaptırdı.

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Yunanistan'da potanın şampiyonu Olympiacos oldu
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Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin beşinci ve son maçında Olympiacos ile Panathinaikos, Yunanistan'ın Pire kentinde karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.

ŞAMPİYONLUĞU EZELİ RAKİBİ OLYMPIAKOS'A KAPTIRDI

Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)