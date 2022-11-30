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    Bartın’da 40 kişinin yaralandığı kazada şoför tutuklandı

    Şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 40 kişi yaralandı. Otobüsün şoförü, tedavisinin ardından tutuklandı. Şoförün ifadesinde “Ben uyumuyordum, dalgınlığıma geldi” dediği öğrenildi.
    • 30.11.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 13:14
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    Bartın’da 40 kişinin yaralandığı kazada şoför tutuklandı

    Rize-Zonguldak seferini yapan Mustafa Ekşioğlu yönetimindeki 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Bartın girişi Kurtköy Akça Mescit mevkisinde şarampole devrildi.

    Kazada 31 yaşındaki şoför Ekşioğlu ile birlikte 40 kişi yaralandı.

    Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    “Uyumuyordum, dalgınlığıma geldi”

    Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan şoför Mustafa Ekşioğlu, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    Jandarmadaki ilk ifadesinde, “Ben uyumuyordum, dalgınlığıma geldi.” diyen Ekşioğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bartın'da yolcu otobüsü devrildi VİDEO

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ekşioğlu, “Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.

    Bu arada, yolculardan 35’i dün, 4’ü ise bugün sabah saatlerinde taburcu edildi.

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