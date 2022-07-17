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    Bartın'da ayı, domuz tuzağına düştü

    Kapana kısılan boz ayı, ekiplerce uyuşturularak kurtarıldı. Ayı, ilk müdahale sonrası doğaya bırakıldı.
    • 17.07.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 16:39
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    Bartın'da ayı, domuz tuzağına düştü

    Domuz tuzağına yakalanan boz ayı, kameraya yansıdı.

    Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşanan olayda, ayı, Ulukaya köyündeki Şelale üstü mevkiinde domuzlara karşı hazırlanan tuzağa düştü.

    Domuz tuzağına yakalandı

    Ses duyan vatandaşlar, bölgeye geldiklerinde bir ayının domuz tuzağına yakalandığını gördü.

    Yanında yavrusu da bulunan boz ayı, kapandan kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    Uyuşturularak kurtarıldı

    Vatandaşlar, durumu Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    Ayı, ekipler tarafından uyuşturularak kurtarıldı.

    Bartın'da ayı, domuz tuzağına düştü ViDEO


    Doğaya bırakıldı

    Görevliler tarafından uyutulan boz ayı, daha sonra yakalandığı telin arasından kurtarıldı.

    Ayının kurtulmak için hareket ettiği sırada vücudunda oluşan yaraya ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı.

    İHA'nın haberine göre, kendine gelmesi beklenen ayı, daha sonra doğaya bırakıldı.

    Bartın da ayı, domuz tuzağına düştü #1

    Bartın da ayı, domuz tuzağına düştü #2

    Bartın da ayı, domuz tuzağına düştü #3

    Bartın da ayı, domuz tuzağına düştü #4


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