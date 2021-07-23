Bartın’da boğulma tehlikesi geçiren kadınların kurtarılma anları kamerada

Serinlemek için girdikleri denizde dalgaların arasında kalan 2 kadın, boğulma tehlikesi geçirdi. Kadınların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'dan tatillerini geçirmek üzere Bartın'a gelen 14 yaşındaki genç kız ve 25 yaşındaki kadın, serinlemek için Büyükkızılkum sahilinde denize girdi.

Bir anda dalgaların arasında kalan genç kız ile kadın, akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı.

CANKURTARAN EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Genç kız ve kadının yardım çığlıkları üzerine Bartın Özel İdaresi cankurtaran ekipleri harekete geçti.

Boğulma tehlikesi geçiren kadınlar kıyıya çıkarıldı.

Kurtarılma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Genç kız ile kadın, kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bartın’da boğulma tehlikesi geçiren kadınların kurtarılma anları ViDEO