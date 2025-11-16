Bartın’da feci kaza: 2 otomobil kavşakta çarpıştı

- Bartın'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.
Bartın'da feci bir kaza meydana geldi...
Bartın Kemerköprü Mahallesi 875. Sokak2taki kavşakta, M.T. idaresindeki araç ile T.B.’nin kullandığı araç çarpıştı.
3 YARALI
Feci kazada çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.T., S.T. ve E.T. yaralandı.
ANBEAN KAYDA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı, çevredeki binaların güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.