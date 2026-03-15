Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı!

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısı öncesinde rahatsızlanan Sergen Yalçın basın toplantısına katılmadı.

Toplantıda, Yalçın'ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz yer aldı.

"SERUM BAĞLANDI"

Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın durumu için, "Hocamızın biraz rahatsızlığı var. Dün gece bir halsizlik geldi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şimdi yine serum bağlandı." dedi.

"LİGİ EN ÜST SIRADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Sözlerine devam eden ve maçı değerlendiren Kaytaz, "Derbi bizim için üzücü geçti. Kaybettik, kaybetmeyi beklemiyorduk ama bugün çok iyi mücadele ettik. Üzerimizden attık onu. Burası zor bir deplasman. Her geçen gün takım savunmasını ve 3. bölge aksiyonlarını geliştiren bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Önümüze bakıyoruz. Tüm maçlar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz." dedi.

"4 GÜN SONRA KASIMPAŞA MAÇIMIZ VAR"

Murat Kaytaz, ağları havalandıran Orkun Kökçü ve Junior Olaitan için, "Orkun çok güzel bir gol attı. 4 gün sonra Kasımpaşa maçımız var. Oruç tutan bir oyuncumuz ve onu dinlendirmek istedik. Gerçekten performansı çok iyi. Bizim için ve milli takım çok değerli bir oyuncu. Olaitan'ı sol kanatta kullanıyoruz ama ona oyun kurulumunda özel görevler veriyoruz. Farklı bir şekilde, merkez opsiyonlarında değerlendiriyoruz. Bizim için iyi oluyor, rakipleri böyle zora sokmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı antrenör, son olarak, "Üzerine koya koya daha iyi bir Beşiktaş izleterek ligdeki maçlarımızı ve kupayı kazanıp ligi güzel bir şekilde noktalamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"BU ZOR DEPLASMANDAN 3 PUANLA DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"

Kaytaz, "Türkiye önemli bir değerini kaybetti. İyi bir Beşiktaşlı olan İlber Hocamızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Hocamızın bir rahatsızlığı var. Maç öncesi de otelde bayağı bir düşüş yaşadı. Serum aldı. Doktorlar iyileştirmek için, ayağa kaldırmak için mücadele ettiler. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şu an soyunma odasında da birkaç serum bağlandı. Bayağı bir düştü. Onun için bu maçı değerlendirecek olursak, rakip 10 kişi kaldıktan sonra farklı bir oyun planı oldu. Burası zor bir deplasman, Volkan Hoca geldikten sonra daha dirençli bir takım olacağını bekliyorduk zaten. Özellikle duran toplarda en az bizim kadar etkili olan bir takım. Bu hafta özel olarak önlemler aldık. Takımımız ve oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Bu zor deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz" diye konuştu.