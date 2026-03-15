Ailesinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

İsrail'in aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, ailesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu duyurarak geçen yıl polise şikayette bulunan 34 yaşındaki kızı Shoshana Strock'un ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Orit Strock, kızının şüpheli ölümünü, "Sevgili kızımız Shoshana'nın vefatını büyük bir acıyla bildiriyorum" ifadeleriyle açıkladı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre polis, Shoshana Strock'un ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

İsrailli bakanın kızının geçen yıl ebeveynleri hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise şikayette bulunduğu ortaya çıkmış, soruşturmaya ilişkin basına yayın yasağı getirilmişti.

Shoshana Strock, sosyal medyada paylaşımlarında bakan olan annesi, babası ve erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti.