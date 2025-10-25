Bartın'da feci kaza: Devrilen işçi servisinde bir kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bartın'da korkunç kaza...

Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. yönetimindeki servis aracı, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Fatma Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 19 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

YOL KAPATILDI

Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.