Bartın'da gazetecilik yapan Hikmet Sönmez evinde ölü bulundu

- Bartın'da 84 yaşındaki gazeteci Hikmet Sönmez, evinde ölü bulundu.
- Yapılan incelemede, Sönmez'in ayağındaki varis nedeniyle düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.
- Hikmet Sönmez'in cenazesi morga kaldırıldı ve yarın Zonguldak Asri Mezarlık'ta defnedileceği bildirildi.
Bartın'da acı olay...
Orduyeri Mahallesi 678. sokak Şirinyuva Sitesi'nde oturan Bartın Barış Gazetesi'nin sahibi Hikmet Sönmez evinde ölü bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
84 yaşındaki Sönmez'in yakınları tarafından evde cansız halde bulunmasının ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Yapılan incelemede Sönmez'in ayağındaki varisin kanaması sonucu düşüp hayatını kaybettiği belirlendi.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Evli ve 2 çocuk babası Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Hikmet Sönmez'in cenazesinin yarın Zonguldak Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.