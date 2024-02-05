Bartın'da küçük çocuk otomobilin açılan kapısından yola düştü Bartın'da seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola düşen küçük çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. Çocuğun yola düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bartın'da seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin arka koltuğunda oturan küçük çocuk bir anda kapının açılmasıyla yere düştü.

Durumu fark eden sürücü otomobili durdurup araçtan indikten sonra düşen çocuğun yanına koştu.

Şans eseri çocuk yara almazken sürücü çocuğu kucağına alıp otomobile tekrar bindirdikten sonra yoluna devam etti.

Yaşananlar kamerada

Olay anı başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)