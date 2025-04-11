Bartın'da sobayı tutuşturmak isteyen yaşlı kadın yanarak can verdi

İHA
Bartın'ın Çiftlik köyü Demirciler Mahallesi'ndeki evde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Zeynep Damar, bu sabah başlayan kar yağışının ardından üşümesi üzerine sobayı tutuşturmak istedi.
Sobaya yanıcı ve parlayıcı madde döktüğü ileri sürülen yaşlı kadın ve ev birden alev aldı.
YANGINDA ÖLDÜ
Evin penceresine çıkarak diri diri yandığını söyleyen ve yardım isteyen kadını köylüler kurtarmak istedi.
Etrafı saran alevler nedeniyle kurtarılamayan yaşlı kadın, yanarak öldü.
CESEDİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülerek yaşlı kadının cesedine ulaşıldı.
Yapılan ilk incelemelerin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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