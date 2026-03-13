İran'dan ABD'ye mesaj: Sizi pişman edene kadar geri adım atmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına İran'dan peş peşe tepkiler yükseldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Trump'ın İran ile savaşı hızlıca kazanmaları gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Trump, bir kez daha, 'Bu savaşta hızlıca zafere ulaşmalıyız' dedi. Savaş başlatmak kolaydır, ancak birkaç tweet ile bitirilemez" paylaşımında bulundu.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin durumlarına dikkati çeken Laricani, "Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız" dedi.

"BÖLGENİN PETROL VE DOĞAL GAZ ALTYAPISINI ATEŞE VERECEĞİZ"

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, enerji altyapılarına yönelik saldırılar konusunda açıklama yaptı.

Zülfikari, "İran'ın enerji altyapısına, limanlarına en ufak bir saldırının bile ezici ve yıkıcı bir karşılıkla sonuçlanacağı konusunda saldırgan hükümeti ve tüm müttefiklerini uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırı olması durumunda İran'ın göstereceği tepkiye ilişkin Zülfikari, "Böyle bir durumda ABD ve Batılı müttefiklerinin büyük çıkarları bulunan bölgedeki tüm petrol ve doğal gaz altyapısı ateşe verilip yok edilecektir" dedi.

"ABD TEKNİK DETAYLARI KAVRAYAMADI"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nükleer mesele ve ABD’nin ekonomik politikalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Uluslararası konularda teknik bilgi ve gerçeklere dayalı değerlendirmelerin önemine dikkat çeken Arakçi, "İran'ın nükleer silah olmamasını garanti altına almayı amaçlayan önerisi ABD'li muhatapların teknik ayrıntıları kavrayamaması nedeniyle reddedildi" dedi.

ABD'de petrol fiyatlarındaki artış ve gümrük tarifelerine de değinen Arakçi, "Yükselen petrol fiyatları ve gümrük tarifelerinden ABD'liler para kazanmayacak. Bu durum yalnızca şirketleri zenginleştirirken hane halkının üzerindeki yükü daha da artıracak" ifadelerini kullandı.