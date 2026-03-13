İran, Kuzey Irak'ta Fransız askeri üssünü vurdu: 1 ölü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki saldırıda bölgedeki Fransız taburundan astsubay Arnaud Frion'un öldüğünü ve 'askerlerinden birkaçının yaralandığını' belirtti.

"2015'ten beri DEAŞ'a karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez" ifadesini kullanan Macron, Irak'taki askeri mevcudiyetlerinin bütünüyle terörle mücadele kapsamında olduğu ve bölgedeki savaşın bu tür saldırıları meşru gösteremeyeceğini vurguladı.

SALDIRININ KİM TARAFINDAN YAPILDIĞINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu Fransız askerlerinin terörle mücadelede eğitim faaliyetleri kapsamında bölgede olduğu ifade edilmişti.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Musul'un Mahmur bölgesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askerinin yaralandığını bildirmişti.

Yaralılardan dördünün hastaneye kaldırıldığını belirten Hoşnav, Peşmerge güçlerinden ise herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Yerel medyaya konuşan Hoşnav, saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.