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Bartın'da yangına uykuda yakalanan çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Bartın'da yangına uykuda yakalanan çifti itfaiye ekipleri kurtardı Sabaha karşı 2 katlı ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan aile, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.