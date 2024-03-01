Bartın'da korkutan yangın...
Ulus ilçesinde, sabaha karşı 90 yaşındaki Ahmet Akyüz’e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
Evden alevlerin yükseldiğini gören köydeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerini bildirdi.
Yangında mahsur kaldılar
Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sararken Ahmet Akyüz ile eşi Hatice, oğlu Ramazan ve gelini Ayşe Akyüz içeride mahsur kaldı.
Aile kurtarıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin arasında mahsur kalan aileyi uzun süren çalışmaları sonunda kurtardı.
Vücutlarında yanıklar oluşan aile bireyleri, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alevler kontrol altına alındı
Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler, evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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