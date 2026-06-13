İsmail Bekayi: ABD ile mutabakat zaptı yarın imzalanmayacak

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasında devam eden barış sürecine ilişkin açıklama paylaşmıştı.

Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde, anlaşmanın 24 saat içinde elektronik ortamda imzalanmasının beklendiğini belirtmişti.

Şerif'in Washington ile Tahran arasındaki mutabakat zaptının 24 saat içinde sonuçlanabileceği yönündeki paylaşımının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den açıklama geldi.

"NÜKLEER MESELESİNİN GÖRÜŞÜLMEMESİNE KARAR VERİLDİ"

Bekayi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Devam eden İslamabad mutabakatı görüşmeleri, savaşı sona erdirmeye odaklanıyor ve bu aşamada nükleer meselenin görüşülmemesine karar verildi.”

"MUTABAKATIN KESİN İMZALANMA ZAMANI KONUSUNDA BEKLEMEMİZ LAZIM"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, ABD ile İran arasındaki mutabakatın imzalanmasına dair söylediklerine ilişkin ise Bekayi şunları aktardı:

“Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez.”

Bekayi, ABD tarafının süreç hakkında herhangi bir yorum yapmaktan çekinmesi nedeniyle, temkinli olmaları gerektiğini söyledi.