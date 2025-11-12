Bartın'da yıldırım düşen bölgedeki 2 araç yandı

- Bartın Bozcucoğlu Mahallesi'nde bir garaja yıldırım düştü ve traktör ile kamyonet yandı.
- İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak araçlar kullanılamaz hale geldi.
- Meteoroloji, Bartın için sağanak yağış uyarısı yapmıştı ve yağışlar devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bartın merkeze bağlı Bozcucoğlu Mahallesi'nde İlyas E.'ye ait evin garajına yıldırım düştü.
Düşen yıldırımla birlikte garajda bulunan traktör ve kamyonet yanmaya başladı.
Bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edilirken alevlerin etrafa yayılmaması için tedbir alındı.
2 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken yanan 2 araç ise kullanılmaz hale geldi.
Meteorolojinin sağanak yağış uyarısında bulunulan Bartın'da akşam saatlerinde gök gürültüsü ile başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.