Bartın'da zorla özür diletilen genç darbedildi Bartın'da 3 gencin parkta sıkıştırdıkları bir genci zorla özür diletip darbettiği anlar kameraya kaydedildi.

İHA

Barın'da bir genç, özür dilediği iki genç tarafından darbedilirken bir başka kişi tarafından da o anların görüntüleri çekildi.

Görüntülerde bir bankta oturan gencin önce isimler sayarak bu kişilerden özür dilediği görüldü.

Özür dilemesinin hemen ardından genç, yumruk darbeleri ile darbedildi.

Sosyal medyada ses getiren görüntüler bir süre sonra yayından kaldırılırken polis ekipleri harekete geçti.

Yaşlarının küçük olduğu belirlendi

Yapılan araştırmada olayın Yalı Sevgi Parkı'nda yaşandığını ve olaya karışan gençlerin Ö.N., H.K. K.D. ve E.U olduğunu belirledi.

Yaşanan kavganın 2 gün önce meydana geldiğini öğrenen ekipler olaya karışan biri mağdur olmak üzere toplam 3 gencin de yaşının küçük olduğunu tespit etti.

Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri darp edilen Ö.N. ile darp eden H.K. ve K.D'nin avukat nezaretinde ifadelerini aldı.

Videoyu çektiği ileri sürülen E.U. da polis tarafından gözaltına alınırken Ö.N.'nin daha önce karıştığı bir kavgada darbettiği kişilerden özür dilettirildiği ve bu kavga nedeniyle darbedildiği kaydedildi.

Olaya karışan tüm gençlerin ise ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)