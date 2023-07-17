AA & Ensonhaber
Başakşehir Hayır Ortakları Camii'nde sabah namazı kılındığı sırada bir köpek camiye girdi.
Namaz kılanların önüne yattı, bazıları korkudan namazı bozdu
Saf tutanların etrafında bir süre dolaşan köpek, namaz kılanların önüne yattı.
Bunu fark eden bazı kişiler yaşadığı tedirginlikle yer değiştirirken bazıları ise korkup namazını bozdu.
tabureyle köpeği hafifçe itip uzaklaştırdı
Bu sırada henüz namaza durmayan bir genç, plastik tabureyle hafifçe ittiği köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.
Köpeğin namaz alanından uzaklaşmasının ardından cemaat yeniden namaza durdu.
Yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.