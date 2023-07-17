Başakşehir'de camiye giren köpek, namaz kılanları uğraştırdı İstanbul Başakşehir'de cemaatle namaz kılanlar, camiye giren köpek nedeniyle zor anlar yaşadı.

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AA & Ensonhaber

Başakşehir Hayır Ortakları Camii'nde sabah namazı kılındığı sırada bir köpek camiye girdi.

Namaz kılanların önüne yattı, bazıları korkudan namazı bozdu

Saf tutanların etrafında bir süre dolaşan köpek, namaz kılanların önüne yattı.

Bunu fark eden bazı kişiler yaşadığı tedirginlikle yer değiştirirken bazıları ise korkup namazını bozdu.

tabureyle köpeği hafifçe itip uzaklaştırdı

Bu sırada henüz namaza durmayan bir genç, plastik tabureyle hafifçe ittiği köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

Köpeğin namaz alanından uzaklaşmasının ardından cemaat yeniden namaza durdu.

Yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.