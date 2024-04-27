Namağlup seri devam ediyor! Bayer Leverkusen, Stuttgart'a da mağlup olmadı

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında şampiyon Bayer Leverkusen ile Stuttgart karşı karşıya geldi.
Bay Arena'da oynanan müsabaka 4 gole sahne oldu. Karşılıklı gollere sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Stuttgart, 2-0 öne geçti
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Stuttgart ikinci yarıya hızlı başladı. Karşılaşmanın 47. dakikadasında Chris Führich'in golüyle öne geçen konuk ekip, 56'da Deniz Undav ile farkı ikiye çıkardı.
Bayer Leverkusen, geri döndü
Bayer Leverkusen, 61. dakikada Amine Adli ile farkı bire indirdi. Baskısını artıran Leverkusen, uzatma anlarının son dakikası olan 90+7'de Robert Andrich'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç sona erdi.
Leverkusen'in namağlup serisi 46 maça çıktı
Bu sonuçla birlikte Leverkusen, namağlup serisini 46 maça çıkardı ve 81 puana yükseldi. Stuttgart ise puanını 64'e yükselterek ikinci Bayern Münih'i takibini sürdürdü.
Ligin bir sonraki maçında Bayer Leverkusen, Frankfurt deplasmanına gidecek. Stuttgart, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
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