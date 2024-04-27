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Namağlup seri devam ediyor! Bayer Leverkusen, Stuttgart'a da mağlup olmadı

Namağlup seri devam ediyor! Bayer Leverkusen, Stuttgart'a da mağlup olmadı Şampiyon Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 31. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Stuttgart'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Leverkusen, namağlup serisini 46 maça çıkardı.