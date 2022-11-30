Hafriyat kamyonunun altında kalan otomobilin içerisinde kalan bir kadın, bir erkek sıkıştı.

Başakşehir'de dehşet bir kaza yaşandı.

Güvercintepe'de yokuş yukarı çıkan 34 DYH 984 plakalı hafriyat kamyonu, bir anda geri geri gitmeye başladı.

Kamyon, o esnada arkadaşında seyir halinde olan 06 CSN 192 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

2 kişi araçta sıkıştı

Otomobilde bulunan biri erkek, biri kadın sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi VİDEO



Gözyaşlarına boğuldu

Polis ekipleri bölge de güvenlik önlemi alırken, araçta bulunan bir kadın bir erkek kurtarıldı.

Öte yandan araçtan çıkarılan kadın, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Kadını polis ekipleri sakinleştirirken, kaza alanı ekiplerin çalışması drone ile havadan görüntülendi. Kurtarma çalışması devam ediyor.

















