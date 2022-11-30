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    Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi

    Hafriyat kamyonunun altında kalan otomobilin içerisinde kalan bir kadın, bir erkek sıkıştı.
    • 30.11.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 12:35
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    Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi

    Başakşehir'de dehşet bir kaza yaşandı.

    Güvercintepe'de yokuş yukarı çıkan 34 DYH 984 plakalı hafriyat kamyonu, bir anda geri geri gitmeye başladı.

    Kamyon, o esnada arkadaşında seyir halinde olan 06 CSN 192 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

    2 kişi araçta sıkıştı

    Otomobilde bulunan biri erkek, biri kadın sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi VİDEO

    Gözyaşlarına boğuldu

    Polis ekipleri bölge de güvenlik önlemi alırken, araçta bulunan bir kadın bir erkek kurtarıldı.

    Öte yandan araçtan çıkarılan kadın, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

    Kadını polis ekipleri sakinleştirirken, kaza alanı ekiplerin çalışması drone ile havadan görüntülendi. Kurtarma çalışması devam ediyor.

    Başakşehir de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi #1

    Başakşehir de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi #2

    Başakşehir de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi #3

    Başakşehir de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi #4

    Başakşehir de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi #5

    Başakşehir de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi #6


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