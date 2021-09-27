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    Başakşehir'de polis-hırsız kovalamacası

    Daire kapılarını kontrol eden hırsız, ihbarla bölgeye gelen polislere gizlenmeye çalıştığı bina içerisinde yakalandı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 10:28
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    Başakşehir'de polis-hırsız kovalamacası

    İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı 9’uncu Bölge’de, giridği binalarda daire kapılarını kontrol eden bir kişiden şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    HIRSIZA SUÇÜSTÜ

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sitede hırsızlık yapmak maksadıyla dolaşan kişiyi suçüstü yakaladı. Polislerin geldiğini fark eden şahıs koşarak kaçmaya çalıştı.

    Başakşehir'de polis-hırsız kovalamacası ViDEO

    KOVALAMACAYLA YAKALANDI

    Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Başakşehir de polis-hırsız kovalamacası #1

    Başakşehir de polis-hırsız kovalamacası #2

    Başakşehir de polis-hırsız kovalamacası #3

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