Başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybetmişti: Küçük Mahra'nın ceza davasına soruşturma izni engeli Antalya’nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanan ve hastanedeki 23 günlük yaşam savaşını kaybeden Mahra Melin Pınar’ın ceza davasının duruşması yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022 tarihinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyon altında kalıp yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza duruşmasına; Mahra Melin’in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, avukatları Anılcan Öcal, Devrim Koçak ile Meltem Zorba ve ailenin çok sayıda yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyada sanık olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü G.G. M'nin memur olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmadığı eksikliği nedeniyle ilgili memurun soruşturma izninin alınmasına kadar davanın durdurulmasına karar verdi.

"Kusur ise kızımı korkutarak yola süren başıboş köpeklerde bulundu"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan baba Murat Pınar, "Kızımın başıboş köpekler tarafından kovalanması sonucu geçirdiği trafik kazası nedeniyle tüm sorumlulardan şikayetçi olduk. Araç şoförü, köpekleri başıboş bırakan idare ve aklınıza gelebilecek herkesten. Hatta savcılık resen aile olarak bizi de soruşturdu ve bizim bir kusurumuz olmadığı, araç şoförünün tüm kurallara uygun davrandığı sonucuna vararak hem anne baba olarak biz hem de araç şoförü ve diğerleri hakkında takipsizlik kararı verdi. Kusur ise kızımı korkutarak yola süren başıboş köpeklerde bulundu. Köpekler bilinçsiz varlıklar olarak hak ve yükümlülük sahibi olmadıkları için de onları başıboş bir şekilde sokakta bırakan, hizmet kusuru ile kızımın ölümüne sebep olan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü, kızımın ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyor. Bu doğru fakat eksik bir tespit. Oysaki asıl sorumluluk, o makamda oturan ve başta sağlık, güvenliğimizi temin etmek zorunda olan belediye başkanının, bu İdare Mahkemesi kararlarına göre tartışmasız. Belediye Başkanının, 'ben değil şu çalışan sorumlu' diyerek bu sorumluluktan kaçması düşünülemez. Yaşadıklarımız aşikar, kızım gibi başka çocuklar ve kişiler de aynı şekilde başıboş köpeklerden kaçarken kaza geçirdiler." dedi.

"Mahralar ölmesin"

Başıboş köpekler nedeniyle pek lok yaralanma ve ölüm olayının yaşandığını belirten Pınar, "2 gün sonra kızımı toprağa vereli 2 yıl olacak ve hala evimin önünde Mahra'mızı kaybettiğimiz yerde tüm şikayetlerimize rağmen hala başıboş köpekler var. Diğer iki evladım için bütün evlatlar için her gün aynı korkuları yaşıyoruz. Ama bu vebali taşıyan belediye ve beslemeciler utanmadan o köpekleri orada beslemeye devam ediyor. Benim kızımla yaz tatil planları yapmam gerekirken, katillerinin duruşmasını düşünüyor, kaybedişimin ikinci yılı anmasını planlıyorum. Kızımın yaşadığı korkuyu, kamyon bacağını ezdiğinde çektiği acıyı, hastanede tam 23 gün yaşadıklarını, bacağının kesilmesini, çaresiz bakışlarını asla unutmadım, unutamam. Devletimiz de unutmasın, sorumlular gerekli cezayı alsın başka Mahralar ölmemesi için tedbir alınsın. Kızımın eziyet çektiği tam 23 gün, 552 saat, 33 bin 120 dakikayı asla unutamıyoruz! Kimse de unutmasın, çok üzgünüz." ifadelerine yer verdi.

"İzin verilsin"

Ailenin avukatlarından Meltem Zorba, "Usul yönünden eksiklik düşünüldüğü için mahkeme esastan davayı bağlayamadı. Yetkililerin sorumlu kişiler tarafından soruşturma izni vermediği için beklemeye karar verdi. Şu anda yargının ve adaletin çalışabilmesi için bu sorumlular hakkında mutlak suretle soruşturma izni verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sahipsiz köpeklere ilişkin bütün yaralanma vakaları, soruşturmaya izin verilmemesi halinde bu dosyalar kapanıp gider ve mağduriyetlerin önü alınamaz. Mutlak suretle bu soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bu iznin bir an önce verilmesini bekliyoruz." dedi.

"Başka Mahra'lar ölmesin"

Avukat Devrim Koçak, "Bütün evlatlarımız için sadece Mahra için değil herkes için bu soruşturma iznin verilmesi gerek. İçişleri Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Serik Kaymakamlığı'nın sorumlular hakkında soruşturma iznini vermesi gerekiyor. Bu şekilde sürüncemede kalmasının hiç kimseye faydası yok. Her gün her an bir çocuk daha davacı vekili oluyor. Daha sonra toplanan köpekler salınıp, başka sınırdan tekrar gelebilir. Bunun anlamı biz köpekleri salıyoruz, siz çocuklarınızı eve kapatın. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Mahra artık geri gelmeyecek bunu biliyoruz. Biz başka Mahra'lara birşey olmasın diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

"Yargının önü açılsın"

Avukat Anıl Can Öcal ise "Yargılama bünyesinde usule eksik bulunmasından dolayı idari makamlardan soruşturma izni alınacağı gerekçesiyle davanın görülmesinin durulmasına karar verildi. Bu konuda idari makamların Türk yargısının önünü açmasını istiyoruz." dedi.

"Revize edilsin"

Duruşmayı takip ede Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, "Ülkenin her yerinde köpekler mobil olarak geziyor. Hiçbiri sabit bir yerde değil, devamlı yer değiştiriyorlar. Bu şartlarda sokak köpeklerinin ne üreme yönetimi ne sağlık yönetimi ne de insanlara verdiği zarar engellenebilir. Mobil bir hayvanı yönetemezsiniz. Tıpkı Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'sokakta başıboş hayvan olmaz, olamaz' Meclisimizin bir an önce insanlarımıza zarar veren bu kanunu revize etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

