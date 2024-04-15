Batman'da bir kişi elektrikle balık avlarken akıma kapılarak öldü Batman'da elektrikle balık avlamak isterken akıma kapılan bir kişi yaşamını yitirdi.

DHA

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Pınarhisar Köyü yakınlarındaki çayın suyuna balık yakalamak için elektrik veren 35 yaşındaki Halil Kasal, düzeneği topladığı sırada akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Ağır yaralanan Kasal ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Kasal'ın cenazesi akşam saatlerinde köydeki mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)