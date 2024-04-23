Batman'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, yaya geçidinde 4 kişiye çarptı Batman'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin sürücüsü, yaya geçidinde biri bebek 4 kişiye çarparak ağır yaraladı.

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İHA

Batman'da Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde 34 ER 1081 plakalı otomobili ile kırmızı ışık ihlali yapan ismi öğrenilemeyen sürücü yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Pusetteki bebek ve 3 kadın savruldu

Çarpmanın etkisi ile pusette bulunan bebek ile 3 kadın savruldu. Çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalandı. Kaza ile birlikte yol ulaşıma kapandı.

3 yaralının durumu ağır

Durumun bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, sık kaza yaşanan yere çözüm istedi

Trafiğe kapanan yol yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Petrol City Alışveriş Merkezi önünde sıkça kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar, acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)