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İHA

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu kapsamda Antalya, Batman il merkezi ve Beşiri ilçesinde yapılan operasyonda, çevre illerden ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk eden, sevk edilen uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemi ile satan 6 şüpheli tespit edildi.

Düzenlenen şafak operasyonunda tespit edilen şüpheli şahıslar yakalandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 10 gram skunk uyuşturucu maddesi, 317 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 4 adet sentetik ecza, 34 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 19 adet 9 çarpı 19 milimetre fişek ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.