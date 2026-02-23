Batman'da uzun namlulu silahla rastgele ateş açıldı: 2 yaralı

Batman'da uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgeden kaçan açan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Batman merkez Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Öğretmen Evi önünde kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 2 vatandaş yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kısmen kapattı.
Ekipler silah ve kovanlar üzerinde detaylı inceleme başlatırken olay yerinden kaçan saldırgan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)