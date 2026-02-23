Sakarya'da kardeş cinayeti: Pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Sakarya'da gece saat 21.15 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi’nde M.A., bilinmeyen bir nedenle kardeşi Yakup Açar ile tartıştı.

KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Yaşanan tartışmanın ardından M.A., pompalı tüfekle kardeşini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Yakup Açar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından M.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.