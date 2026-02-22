İstanbul Başakşehir'de iftarın ardından kavga çıktı

İstanbul'da Başakşehir Millet Bahçesi'nde ramazan etkinliklerinin gerçekleştirildiği çadırda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Arbede yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.