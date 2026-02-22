Kütahya'da cadde üzerinde cansız beden bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kuruçay Caddesi’nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi kontrol altına aldı.

DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 47 yaşındaki Özgür Ö. olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından Özgür Ö.’nün cenazesi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Özgür Ö.’nün, bulunduğu binanın 4. katından düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.