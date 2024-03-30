İHA
Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde karşıya geçmek için kaldırımdan inen 60 yaşındaki A.G'ye, S.Y. idaresindeki minibüs çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kaldırım kenarına savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Olayı 112'ye bildiren vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyunluk takılarak sedyeye alınan kadına ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldı.
Kazayı hafif sıyrıklarla yaralı olarak atlatan A.G., tedavisi yapılmak üzere ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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