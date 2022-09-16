Bayburt’ta tapulu arazisine giren arıcılardan dayak yedi

45 yaşındaki gurbetçi, tapulu arazisinden çıkarmak istediği arıcılar tarafından darbedildi. Rapor alan gurbetçi, şikayette bulundu.

Yurt dışında inşaat işiyle uğraşan Yahya Salihoğlu (45), memleketi Bayburt'a tatile geldi.

Uluçayır köyünde bulunan tapulu arazisine giden ve arıcıların arazisini mesken tuttuğunu gören Salihoğlu, manzara karşısında adeta şoke oldu.

Çayeli'nden gelen arıcıların ata topraklarında arıcılık yaptığını, kendi topraklarında arıcıların hak iddia ettiğini belirten Salihoğlu, onlardan arazisini terk etmelerini istedi.

‘Saldırdılar’ iddiası

Duruma sinirlenen arıcılar D.D. ve B.D., Salihoğlu'yla tartışmaya girdi.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından arıcıların kendisine saldırdığını ve darbettiğini söyleyen Salihoğlu'nun kolu, çatladı.

Çakıllı ve taşlı alanda yuvarlandığını belirten Salihoğlu'nun yüzünün bir kısmında ve ellerinde yaralar oluştu.

Bayburt'ta tapulu arazisinden çıkarmak istediği arıcılar tarafından darbedildi VİDEO

Darp raporu aldı

Salihoğlu, hastaneye giderek darp raporu aldığını, arıcıların da arazisinden çekilmeleri için gerekli kurumlara başvurduğunu kaydetti.

İlgili kurumlara yaptığı başvuruların henüz sonuçlanmadığını bildiren Salihoğlu, kısa sürede bu işin çözülmesini yetkililerden istediğini ifade ederek, sürecin uzaması halinde daha büyük sorunların yaşanacağını kaydetti.

Ne olup bittiğini anlamadan kavgada yaralanan Salihoğlu, “70 dönüm tapulu arazim var. Bu evin bulunduğu alanın tamamı bize ait. Hiçbir sözleşme yok. Kira almayız. Tapuları işte burada, ben tapulu arazimde darbedildim.” diye konuştu.

“Arazimize çökmeye çalışıyorlar”

Arazisi üzerinde bulunan binanın kilitlerinin D.D. ve B.D. tarafından değiştirildiğini ve eve giremediğini aktaran Salihoğlu, evin anahtarlarının D.B.’de olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili suç duyurusundan bulunan Salihoğlu, “Tapulu arazimize çökmeye çalışıyorlar. Eğer devlet bu işe çözüm bulup, bu insanları benim arazimden uzaklaştırmazsa daha büyük olaylar yaşanacak.” dedi.

Darbedildiği günün sonrasının çileye dönüştüğünü söyleyen Salihoğlu, “Olayı yapanlar, benim kendi tapulu arazimde bana saldıranlar, elini kolunu sallayarak Rize’ye gitti. Ben ise haber verdiğim süreden bir saat sonra olay yerine gelen jandarmaya ifade vermekle meşguldüm. Peki, beni darbeden kişiler nerede? Yani darbediliyorsunuz, bir de prosedürle uğraşıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

‘Sözlü anlaşma bitti’

22 yıl önce kendisini darbeden şahısların babası H.D. ile 2017 yılında vefat eden babası Abdullah Salihoğlu arasında sözlü anlaşma yapıldığını bildiren Salihoğlu, tarafların vefatından sonra sözlü anlaşmanın hiçbir hükmünün kalmadığına dikkat çekti.

Yapılan anlaşmaya göre 15 yılın sonunda hiçbir koşula bağlı olmadan arazinin kendilerine bırakılacağını, arazide bulunan ev üzerinde de herhangi bir hakkın iddia edilmeyeceğini ifade eden Salihoğlu, H.D'nin 2014, babasının da 2017 yılında vefat ettiğini belirterek, "Taraflardan birinin ölümü halinde sözlü anlaşma son bulur değil mi? H.D. 2014 yılında vefat etti, dolayısıyla sözlü anlaşmanın da hiçbir geçerliliği kalmadı.” şeklinde konuştu.

Karşı taraftan resmi evrak talebi olan Salihoğlu, “Babamın arazisine ait bir tane resmi evrak getirsinler sahte değil ama resmi olacak, resmi bir evrak getirebilsinler ben burayı bırakıp gideceğim. 70 dönüm arazi var burada, hepsini bırakıp gideceğim onlara.” dedi.

Köy ahalisi ayakta

Öte yandan Uluçayır köyünde geçen yıl da benzer bir olayın yaşandığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre köy sakinleri, muhtarlığa sorulmadan köyün meralarına yerleştirilen başka bir arıcı ailenin, geçen yıl köyün çobanının kafatasını çatlattığı bilgisini verdi.

Sakinler, köyde çıkacak büyük olayların son bulması için yetkilileri göreve davet etti.

Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti, tüm bu yaşananlardan sonra arazilerinden arıcıların gönderilmesi yönünde karar aldıklarını ve yetkili mercilere bu kararları gerekçeleri ile birlikte ulaştırdıklarını belirtti.