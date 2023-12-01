Bayrampaşa'da bir garip yolculuk: Ayağıyla motosikleti itti

İHA
İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı.
Bayrampaşa’da ilerleyen bir motosiklet, sabah saatlerinde bozuldu.
Motosikleti ayağıyla itti
Bir başka motosikletli ise bozuk olan bir motosikleti ayağıyla itti.
O anlar kamerada
Otoyolda yapılan tehlikeli yolculuk, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde, bir motosikletlinin bozuk olan motosikleti ayağıyla zaman zaman da eliyle iterek yola devam ettikleri görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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