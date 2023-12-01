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Bayrampaşa'da bir garip yolculuk: Ayağıyla motosikleti itti

Bayrampaşa'da bir garip yolculuk: Ayağıyla motosikleti itti Bozuk olan bir motosikleti, başka bir motosiklet sürücüsü ayağıyla itti. 2 motosikletin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.