Bayrampaşa'da bir garip yolculuk: Ayağıyla motosikleti itti
İHA

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı.

Bayrampaşa’da ilerleyen bir motosiklet, sabah saatlerinde bozuldu.

Motosikleti ayağıyla itti

Bir başka motosikletli ise bozuk olan bir motosikleti ayağıyla itti.

O anlar kamerada

Otoyolda yapılan tehlikeli yolculuk, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, bir motosikletlinin bozuk olan motosikleti ayağıyla zaman zaman da eliyle iterek yola devam ettikleri görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)