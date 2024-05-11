NASA’dan acil uyarı: İşte güneş patlamasının dünyaya etkileri Son 19 yılın en güçlü güneş patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından NASA’dan acil uyarı geldi. Önümüzdeki günlerde dünya böyle etkilenecek.

ensonhaber.com

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiğini duyurdu.

2005'in Ocak ayından bu yana ilk defa böylesine şiddetli bir fırtına sebebiyle alarm durumuna geçen Amerikan ajansı, acil uyarıda bulundu.

NOAA'nın duyurusuna göre, çarşamba günü Güneş'ten çok sayıda büyük plazma çıkışı ve bir dizi Güneş patlaması gerçekleşti.

Peki güneş patlaması dünyayı nasıl etkileyecek?

Güneş patlamasının etkileri

Amerikan ajansı, güneş patlamasının GPS gibi elektronik cihazları, radyo ve uydu operasyonları, elektrik şebekelerinin bazı kısımlarını bozabileceğini belirtti.

“Jeomanyetik fırtınalar Dünya'ya yakın yörüngedeki ve Dünya yüzeyindeki altyapıyı etkileyebilir” diye belirtilen acil durum uyarısında fırtınanın iletişimi olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Güneş patlaması nedir?

Güneş'in yüzeyinde meydana gelen lekeler, sadece estetik bir görüntü değil, aynı zamanda büyük bir potansiyel tehlike de taşıyor.

Bu lekelerin yakınında dolanan manyetik alan çizgileri, zaman zaman kesişir ve yeniden düzenlenir. Sonuç olarak da Güneş patlamaları adı verilen ani enerji patlamaları meydana gelir.

Bu patlamalar, yüksek oranda radyasyonu uzaya saçar ve Dünya'yı etkileyebilir. Eğer patlamalar çok yoğun olursa, salınan radyasyon Dünya'da radyo iletişimini sekteye uğratabilir. Bu da iletişim sistemlerinin çökmesine ve elektronik cihazlarda arızalara neden olabilir.

Güneş patlaması neden olur?

Güneş patlamaları adı verilen bu olaylar, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını etkiler ve plazmayı onlarca milyon kelvine çıkararak uzaya fırlatır.

Elektronlar, protonlar ve daha ağır iyonlar neredeyse ışık hızında uzaya yayılır. Ayrıca, bütün elektromanyetik tayfada radyasyon üretilir.

Bu patlamalar genellikle Güneş lekelerinin bulunduğu aktif bölgelerde meydana gelir.

Şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği bu bölgelerde, magnetik birleşmeler sonucunda Güneş püskürtüleri ortaya çıkar.

İlk Güneş patlaması gözlemlenmesi tam 1859 yılında gerçekleşti.