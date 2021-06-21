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- Bayrampaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bayrampaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
- İHA
- 21.06.2021 - 08:06
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Hal-Otogar yolunda F.T. ile İ.Ş.’nin üzerinde bulunduğu motosiklet ile A.S. idaresindeki 34 DSY 860 plakalı otomobil, çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan 2 kişi, demir bariyerlere çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ
Kazada motosiklet sürücüsü F.T. hayatını kaybederken, yanındaki İ.Ş. ise ağır yaralandı.
Sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsü A.S.’yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Kaza mahallinde ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından motosiklet sürücüsü F.T.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
MOTOSİKLETLİNİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen motosikletlinin yakınları sinir krizi geçirirken, bazıları ise gözyaşları içinde ekiplerin çalışmalarını izledi.
Kazayla ilgili ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.