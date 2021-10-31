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Bayrampaşa'daki cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişiye sınır dışı

Bayrampaşa'daki cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişiye sınır dışı

Yapılan denetimlerde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan yabancı uyruklu bir şahıs, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.