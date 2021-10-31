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- Bayrampaşa'daki cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişiye sınır dışı
Bayrampaşa'daki cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişiye sınır dışı
Yapılan denetimlerde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan yabancı uyruklu bir şahıs, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.
- DHA
- 31.10.2021 - 11:02
İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, polis ekipleri bir taksiyi durdurdu.
Şüphe üzerine durdurulan araç içerindeki kontrolde 2 adet koli içerisinde 108 kutu 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli G.A.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.