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    Bayrampaşa'daki cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişiye sınır dışı

    Yapılan denetimlerde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan yabancı uyruklu bir şahıs, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 11:02
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    Bayrampaşa'daki cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişiye sınır dışı

    İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimlerde, polis ekipleri bir taksiyi durdurdu.

    Şüphe üzerine durdurulan araç içerindeki kontrolde 2 adet koli içerisinde 108 kutu 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

    SINIR DIŞI EDİLECEK

    Konuyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli G.A.M. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bayrampaşa daki cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişiye sınır dışı #1

    Bayrampaşa daki cinsel içerikli ürün operasyonunda bir kişiye sınır dışı #2

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