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- Bebek'te servis minibüsü doğalgaz kutusuna çarptı
Bebek'te servis minibüsü doğalgaz kutusuna çarptı
- İHA
- 27.10.2021 - 14:48
- Güncelleme : 27.10.2021 - 15:34
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Küçük Bebek Caddesi'nde yokuş aşağı inen Rıza Topaloğlu yönetimindeki 34 DBS 298 plakalı servis minibüsü, freninin patlamasıyla kontrolden çıktı.
DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI
Minibüs, kaldırımdaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. O sırada bölgeden yürüyen bir vatandaş ise kazanın sesiyle irkildi, daha sonra da şoförün yardımına koştu.
MAHALLELİ PANİK OLDU
Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, kutudaki borunun yerinden çıkmasıyla sokağa bir süre doğalgaz sızdı. Sesler üzerine panik yapan vatandaşların ihbarıyla lay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bebek'te servis minibüsü doğalgaz kutusuna çarptı VİDEO
EKİPLER GAZI KESTİ
İtfaiye ekipleri yolu kısmen trafiğe kapatarak önlem alırken, polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırdı. İGDAŞ ekipleri ise kutuya gelen doğalgazı kesince vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs, çekici yardımıyla kurtarılarak emniyet otoparkına götürüldü.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.