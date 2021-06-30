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    Beşiktaş'ta köpeği tekmeleyen site yöneticisi havuza atıldı

    Arkadaşlarıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı.
    • DHA
    • 30.06.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 11:44
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    Beşiktaş'ta köpeği tekmeleyen site yöneticisi havuza atıldı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan 4 arkadaş, havuz kenarında oturup sohbet ederken yanlarına gruptan birine ait köpek geldi.

    Site yönetiminden bir kişi de köpeğin, havuz kenarından uzaklaştırılmasını istedi.

    KÖPEĞİ TEKMELEDİ, KAVGA ÇIKTI

    O sırada köpek, site yönetiminde olan kişinin yanına geldi. Site yöneticisi ise köpeği tekmeleyerek uzaklaştırdı. Havuzun başında bulunan sahibi, köpeği tekmeleyen yöneticiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

    Beşiktaş'ta köpeği tekmeleyen site yöneticisi havuza atıldı VİDEO

    SAHİBİ YÖNETİCİYİ HAVUZA ATTI

    Bir süre sonra köpeğin sahibi, kavga ettiği site yöneticisini havuza attı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Beşiktaş ta köpeği tekmeleyen site yöneticisi havuza atıldı #1

    Beşiktaş ta köpeği tekmeleyen site yöneticisi havuza atıldı #2

    Beşiktaş ta köpeği tekmeleyen site yöneticisi havuza atıldı #3

    Beşiktaş ta köpeği tekmeleyen site yöneticisi havuza atıldı #4

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