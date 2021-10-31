Kuruçeşme Mahallesi’ndeki bir dükkana kurye kılığında girip gasbetmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde, ”Düğünümüz vardı, para lazımdı” dediği öğrenildi.

İstanbul’da, 24 Ekim 2021 tarihinde, Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Kırbaç Sokak üzerinde bulunan çanta satan dükkana kurye kılığında gelen 3 kişi, çiçek verme bahanesi ile içeri girdikten sonra iş yerinde yalnız olan kadının üzerine atladı.

Kadını yere yatırıp etkisiz hale getirmeye çalışan şahsılar, kadının direnip çığlık atması üzerine paniğe kapılarak hiçbir şey alamadan olay yerinden kaçtı.

Mağazanın vitrininde fiyatları 5 bin lira ile 38 bin 500 bin lira arasında değişen lüks marka çantaların satıldığı öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mağazadaki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin olay yerine mavi renkte bir otomobille geldikleri belirlendi. Kiralık olduğu tespit edilen aracın izini sürülerek kısa süre içinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüpheliler Barış O.(18), Erdal O.(24) ve Adem N.(20) ve N.Ö.(42) gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin işsiz, diğerinin tekstil işçisi, bir diğerinin ise kafe çalışanı olduğu tespit edildi.

DÜĞÜNE PARA BULMAK İÇİN YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER

Poliste sorgulanan şüpheliler işledikleri suçu itiraf ederlerken, bir akrabalarının düğünleri olduğunu bu nedenle para bulabilmek için böyle bir gasp planı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin çantaları ucuza satarak paraya çevirmeyi planladıkları tespit edildi.

Beşiktaş’ta, kurye kılığında gasp girişimi kamerada



3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Barış O., Erdal O., Adem N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda kullanılan otomobili kiralayan N.Ö. ise adli kontrol hükümleriyle serbest kaldı.

PLASTİK KELEPÇE TAKMAYA ÇALIŞTILAR

Kameraya yansıyan görüntülerde içeri kurye olarak giren şüphelilerin, çiçeğin kime geldiğini merak eden çalışan genç kadınla kısa bir süre konuştukları görüldü.

Daha sonra şüphelilerden birinin aniden kadının arkasına geçerek eliyle ağzını kapatmaya çalıştığı diğer şüphelilerinde ona yardım ettiği, hep birlikte yere düşen şüphelilerin, kadına plastik kelepçe takmaya çalıştıkları ancak başarılı olmadıkları tespit edildi.

Kadının direnmesi ve sürekli çığlık atması üzerine paniğe kapılan şüphelilerin içerden hiçbir şey alamadan kaçtıkları görüldü.