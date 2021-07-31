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Beşiktaş’ta yangın paniği
Bir alışveriş merkezinin önünde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- İHA
- 31.07.2021 - 16:47
- Güncelleme : 31.07.2021 - 16:53
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde bulunan otluk alanda yangın çıktı.
Alevler hızla büyüyerek çevreye yayıldı.
Birçok bölgede etkili olan yangınlar nedeni ile şehrin kalabalık noktasında yükselen alevleri gören vatandaşlar paniğe kapıldı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Beşiktaş’ta yangın paniği VİDEO