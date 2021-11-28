Girdikleri içecek deposundan 200 bin lira değerinde alkollü içecek çalan 5 şüpheli, geldikleri araç ile olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde, geçen salı günü sabah saatlerinde, bir içecek deposuna gelen 5 şüpheli, kullandıkları araçla kepengi kırarak içeri girdi.

Şüpheliler değeri 200 bin lirayı bulan alkollü içecekleri araçlarına yükledi.

20 DAKİKA BOYUNCA DEPODA KALDILAR

Daha sonra deponun başka bir odasına giren hırsızlar, burada iş yeri sahibinin ruhsatlı tabancasını ve bilgisayar kasasını çaldı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca depoda kalan şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

Beylikdüzü’nde, 200 bin lira değerinde alkollü içecek hırsızlığı kamerada ViDEO

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.