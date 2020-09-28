Beylikdüzü'nde kadını dövüp kayalıklara attılar

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yabancı uyruklu bir kadın kayalıklarda baygın halde bulunurken, Taksim Gezi Parkı civarında bir kadın çıplak halde bulundu.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana gelen olayda, bisiklet süren bir vatandaş, kayalıklarda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Olaydan şüphelenen vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yarı baygın bir şekilde kayalıklarda yattığını tespit etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunda morluklar ve darp izlerine rastlanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını hastaneye kaldırdı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk belirlemelere göre, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kadının henüz kim tarafından atıldığı tespit edilemedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

TAKSİM'DE DE ÇIPLAK KADIN İHBARI

Taksim Gezi Parkı, Talimhane tarafında çırılçıplak halde olan bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi.

POŞET VERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri kadına üstünü kapatması için renkli poşet verdi.

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HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir poşete koyularak kendisine verildi.





















