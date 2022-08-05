Petrol
94.71
0.63%
Euro
18.3959
0.12%
Dolar
17.9686
0.33%
Altın
1.035
0.34%
Borsa
2715
0.00%
Bitcoin
416.551
0.53%
BTXN Coin
8.23
-4.85%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Beylikdüzü'nde otobüste kadına hakaret eden şahsa yolculardan müdahale

    Bindiği otobüste arkasında oturan kadın yolcuya belirlenemeyen bir nedenle hakaret eden şahıs, yolculardan tepki gördü. O anlar kaydedildi.
    • 05.08.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde otobüste kadına hakaret eden şahsa yolculardan müdahale

    İstanbul Beylikdüzü'nde toplu taşımada 'kadına hakaret' tartışması çıktı.

    Dün sabah saatlerinde Beykent-Yenibosna hatlı otobüse binen bir şahıs arkasında oturan kadına hakaret etti.

    "Karışmaya hakkınız yok"

    Seslerin yükselmesiyle araçtaki diğer yolcular da kadına hakaret eden şahsa tepki gösterdi.

    Kendisine tepki gösterenlere "Karışmaya hakkınız yok" diyen kişi, yolcular tarafından otobüsten indirilmeye çalışıldı.

    Beylikdüzü'nde otobüste kadına hakaret eden şahsa yolculardan müdahale VİDEO

    O anlar kaydedildi

    Bu kez kendisini otobüsten indirmek isteyen kişiyle arbede yaşayan saldırgan, tekrar yerine oturdu.

    DHA'nın aktarımına göre; Cep telefonu kamerasına yansıyan olaya ilişkin herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenilirken tartışmanın çıkış sebebi de açıklanmadı.

    Beylikdüzü nde otobüste kadına hakaret eden şahsa yolculardan müdahale #1

    Beylikdüzü nde otobüste kadına hakaret eden şahsa yolculardan müdahale #2

    Beylikdüzü nde otobüste kadına hakaret eden şahsa yolculardan müdahale #3


    İlginizi Çekebilir

    Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları..
    Gündem

    Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Bekçilik sınav sonuçları..

    Adana’da tehlikenin sınırlarını zorlayanlar
    3. Sayfa

    Adana’da tehlikenin sınırlarını zorlayanlar

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir