Beyoğlu'nda ABD'li kadına kapkaç anları Beyoğlu'nda gece kulübünden çıkan ABD'li turist kadının beline sarılarak cep telefonunu çalan şahıs, dövmesinden tespit edilerek yakalandı.

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu’nda meydana gelen olayda, bir süre önce yurda gelen ABD uyruklu siyahi kadın turist Nadia Willette R., eşiyle beraber Fındıklı’da bir otelde konaklamaya başladı.

İkili ardından eğlenmek için gece kulübüne giderek bir süre alkol aldı. Sabaha karşı kulüpten çıkan turist çift, otele doğru yola koyuldu.

Beline sarıldı

Eşi önden yürüdüğü esnada 3 şahıstan 2’si kadının yanına yaklaştı. Onunla sohbet etmeye çalışan 2 şahıstan biri beline sarılırken diğeri de koluna girerek yürümeye devam etti.

Telefonunu aldı

Bir süre bu şekilde ilerleyen şahıslar ardından kadının yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından neye uğradığını şaşıran kadın, şahısların peşinden bir süre koştu ancak yakalayamadı.

Turist kadının şikayetçi olması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.

Kadının ifadesini alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Dövmesinden tespit edildi

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şahıslardan Nurullah İ.’nin (19) boynunda kuş dövmesi olduğu belirlendi.

Buradan yola çıkan Beyoğlu polisi diğer şahısların da B.S. (17) ve M.H.Ç. (16) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahısların Taksim Meydanı’nda olduğunu belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kapkaççı 3 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Kapkaç yapan tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahsın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan olayı gerçekleştiren Nurullah İ. “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.