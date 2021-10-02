Beyoğlu'nda çorabın içinden silah çıktı

Polis ekipleri tarafından baskın yapılan bir evde çorabın içerisine ve yatağın özel bölmesine gizlenen silah bulundu. Polis ekiplerini şaşkına çeviren olay sonrası Nihat O. gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Örnektepe Mahallesi’nde yaşayan ve Nihat O.'ya ait olan evde ruhsatsız tabanca olduğuna yönelik ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hem evi hem de şahsı takibe aldı.

EVDE ARAMA YAPILDI

Emniyet kayıtlarında “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “uyuşturucu madde bulundurmak” ve 2 adet “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı olan Nihat O.’yu takibe alan polis ekipleri, bir süre sonra şahsı yakalayarak evinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda polis ekipleri yatağın altına saklanmış tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

ÇORAP İÇİNDE SİLAH BULUNDU

Daha sonra evdeki başka alanları arayan ekipler, bir çorabın içerisine saklanmış başka bir tabanca daha ele geçirerek, Nihat O.’yu gözaltına alıp emniyete götürdü. Polisi bile şaşırtan olayda evde yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.