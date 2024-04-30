Dünya'ya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj gönderildi

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NASA'da görevli bilim insanları, Dünya'ya 225 milyon kilometre uzaklıktan bir lazer mesajının gönderildiğini açıkladı.
NASA'nın uzay aracı "Psyche", Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 1,5 katı olan bu uzaklıktan mesajı iletti.
NASA, bu başarının gelecekte Mars'a yönelik misyonların başlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.
Bu gelişme sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntüler ve videolar daha yüksek veri hızında iletilebilir.
Şu anda Psyche uzay aracında bulunan NASA'nın Deep Space Optik İletişim alıcı-vericisi, lazer mesajını Dünya'ya gönderdi.
İlk kez lazer kullanıldı
NASA, daha önce Dünya dışı görevlerle iletişim kurmak için yalnızca radyo dalgalarını kullanıyordu.
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