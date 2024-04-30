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Dünya'ya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj gönderildi

Dünya'ya 225 milyon kilometre uzaktan lazer mesaj gönderildi NASA, Dünya'nın 225 milyon kilometre öteden bir lazer mesajı aldığını açıkladı. Mesaj, NASA'nın "Psyche" uzay aracı tarafından Dünya'ya iletildi.