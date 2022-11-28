Bir evden eşya boşaltıldığı sırada freni boşalan kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. Bu sırada kamyon kasasından atlayan şahıs, ölümden döndü.

İstanbul Beyoğlu'nda dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Bir evden eşya boşaltıldığı sırada freni boşalan kamyonet kaymaya başladı.

Kamyonet, bir süre sonra doğalgaz borusuna çarparak devrildi.

Kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kasadan atlayan kişi, peşinden koştuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Devrilen kamyonet ise vinç ve vatandaşların çektiği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay sırasında etrafta kimsenin olmaması muhtemel faciayı önlerken, kamyonetin freninin boşaldığı ve yokuş aşağı ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda freni boşalan kamyon dehşet saçtı VİDEO



Doğalgaz hattı kesildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede aracın kayması ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alırken, patlama ihtimaline ilişkin kamyonetin çarptığı doğalgaz hattı da kesildi.

"2 ay içerisindeki 2'nci vaka"

Bir markette esnaf olduğunu söyleyen Davut Akalay, "Bu yaklaşık 2 ay içerisindeki ikinci vaka. Diğer vakada bir tane vefat da var ancak biz bunu belediyeye ve muhtara bildirdiğimiz halde herhangi bir çözüm önerisinde bulunmuyorlar. Bu araç bir ev taşıma olayında park edilmiş haldeydi. Daha sonra araç yokuş aşağıya indi, burada birkaç tane vatandaş da vardı, hatta onlar da can havliyle kendilerini zor kurtardılar.

"Acil bir çözüm istiyoruz"

Ben o sırada içerideydim, tam dışarı çıktığımda kaçışıyorlardı. Sesi duydum ve çıktığımda gördüm ki buraya çarpmış. Bunun daha kötü sonuçları da olabilirdi, buna yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Bu yolun tamamen trafiğe kapatılmasını, diğer yolun ise tek yönlü olmasını talep ediyoruz. Acil buna bir çözüm istiyoruz. Yaklaşık 9 senedir ben buradayım, burada bir sürü vaka oldu ama son 2 ay içerisinde önemli 2 vaka var. Acil bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.