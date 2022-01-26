Sabah saatlerinde yolda yürüyen iki kadından biri, arkasından yaklaşan şahıs tarafından feci şekilde darbedildi. Olay güvenlik kameralarından ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda Kuloğlu Mahallesi’nde, sabaha karşı iki kadın birlikte yürümeye başladı.

Bir süre sonra kadınların arkasından yaklaşan iki şahıstan biri, kadınlardan birinin kafasına şişeyle vurdu.

YOLDA YÜRÜYEN KADIN ŞİŞEYLE DARBEDİLDİ

Şahsın elinden çıkan şişe, cadde üzerindeki bir iş yerinin camına çarparak hasar verdi.

Kadının peşini bırakmayan şahıs, arkasından yaklaşıp tekme ve yumruklarla saldırdıktan sonra çelme taktı. Ardından kadınlar birlikte yürüyerek sokaktan ayrıldı.

Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu’nda kadına şişeli saldırı

CAMDAKİ HASAR OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen Süleyman Kutluk, camda kırık olduğunu fark etti.

Bunun üzerine kameraları inceleyen iş yeri sahibi, yaşanan kavga sonucunda iş yerinin camının hasar aldığını gördü.

"KAMERADA İZLEDİĞİM KADARIYLA BİRBİRİNİ DÖVMÜŞLER"

Görüntüleri alan Kutluk, emniyete giderek şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi, "Kamerada izlediğim kadarıyla birbirini dövmüşler. 2 bey ve 2 bayan birbirine saldırmış, şişe falan fırlatmışlar. Biz de karakola gittik tutanak verdik. Zaten görüntüler emniyette de var." dedi.

Öte yandan, kadının şahıstan şikayetçi olmağı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

























