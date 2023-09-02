Beyoğlu'nda klima takan işçi bina boşluğuna düştü Otelin 5. katına klima takarken dengesini kaybeden işçi, iki bina arasındaki boşluğa düştü. İşçi için seferber olan vatandaşların o anı kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul Beyoğlu'nda panik anları yaşandı.

Cadde üzerinde bulunan otelin 5. katındaki odaya klima takan bir işçi, dengesini kaybederek iki bina arasındaki boşluğa düştü.

İşçiyi çıkarmak için mücadele verdiler

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki esnaflar da yaralı işçiyi düştüğü yerden çıkarmak için seferber oldu.

Hastaneye kaldırıldı

O anlar vatandaş kamerasına yansırken düştüğü yerden çıkarılan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı işçinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Düştüğü yer boşluktu, zorlukla girdik"

Olayı gören Aydın Efesan, "Ben de burada kargoculuk yapıyorum. Gürültü duydum, yukarıdan birinin düştüğünü söylediler. Düştüğü yer de boşluktu. Zorluklarla girdik. Söylentilere göre 5. Kattan düştü. Durumu iyiydi, bir kan akıntısı falan yoktu ama bilinci kapalıydı. Klima çalışması yapılıyordu. Burası zaten yeni bir bina. Klima takılıyordu’’ dedi.