Gündüz saatlerinde bölgenin en işlek caddelerinde yoldan geçen araçlara sataşan bir genç, taksinin kaputuna yattı. Sürücünün aracı hareket etmesiyle yere düşen şahsın o anları kameralara yansıdı.

Yoldan geçen araçların önünü kesen şahıs adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gündüz vakti bir şahıs, caddede yürümeye başladı.

Uyarılara aldırış etmedi

Burada taşkınlık çıkaran genç, araçların önünü kesti.

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen kimliği belirsiz kişi, son olarak bir ticari taksinin kaputuna uzandı.

Yere düştü

Sürücü olanlara anlam veremeyince manevra yaptı.

Bu sırada şahıs aracın hareket etmesiyle yere düştü.

O anlar kamerada

Ezilme tehlikesi geçiren kişi, hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp yürümeye devam etti.

DHA'nın aktarımına göre; o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Beyoğlu'nda taksinin kaputuna uzanan şahıs ezilmekten son anda kurtuldu VİDEO



























