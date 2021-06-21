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    Beyoğlu’nda ‘yan bakma’ kavgası kanlı bitti

    Bir şahıs, yolda karşılaştığı şahsa laf attıktan sonra yan baktığı gerekçesi ile saldırdı. Silahlı kavga anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 09:46
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    Beyoğlu’nda ‘yan bakma’ kavgası kanlı bitti

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi’nde, gece saatlerinde arkadaşları ile yürüyen Ahmet Remzi K.’ya karşıdan gelen başka bir şahıs laf attı.

    Olayı anlayamayan Ahmet Remzi K., şahıs tarafından saldırıya uğradı.

    “Yan baktın.” diyerek saldıran şahıs, saldırıya uğrayan şahsın arkadaşlarının kavgaya katılması ile yanındaki silahı çıkardı.

    Kurşun yağdıran saldırgan, Ahmet Remzi K.’yı yaraladı.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Daha sonra yanındaki arkadaşı ile olay yerinden kaçtı.

    Kavga anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Beyoğlu’nda ‘yan bakma’ kavgası kanlı bitti VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ahmet Remzi K., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Beyoğlu’nda ‘yan bakma’ kavgası kanlı bitti #1

    GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Silahlı saldırganın Mahir C. olduğu tespit edildi.

    Beyoğlu’nda ‘yan bakma’ kavgası kanlı bitti #2

    SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

    Mahir C., Fetihtepe Mahallesi’nde yakalandı.

    Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden şahıs, silahı arkadaşı Emirhan S.’ye verdiğini söyledi.

    Emirhan S.’yi de yakalayan ekipler, tabancayı da ele geçirdi.

    Beyoğlu’nda ‘yan bakma’ kavgası kanlı bitti #3

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Mahir C., sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülerek ifadesi alındı.

    İfadesinde, “Şahsı yan baktığı için vurdum.” dediği öğrenildi.

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Emirhan S. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Beyoğlu’nda ‘yan bakma’ kavgası kanlı bitti #4

    Beyoğlu’nda ‘yan bakma’ kavgası kanlı bitti #5

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